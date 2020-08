Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wald brennt an mehreren Stellen/ Zeugen gesucht

Selfkant-Süsterseel (ots)

In einem Waldgebiet an der Waldstraße wurden gegen 14 Uhr am 6. August (Donnerstag) mehrere Feuer entdeckt. An fünf verschiedenen Stellen im Waldgebiet brannte es. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Da es Hinweise gibt, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte, bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell