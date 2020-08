Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl/ Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Eine 72-jährige Frau aus Erkelenz wurde am 6. August (Donnerstag) Opfer eines Trickdiebstahls. Als sie sich gegen 10.30 Uhr in einem Supermarkt an der Gewerbestraße Süd aufhielt, wurde sie von zwei weiblichen Personen bedrängt. Als sie kurze Zeit später an der Kasse stand, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse, die sich in ihrer Handtasche befunden hatte, fehlte.

Die beiden unbekannten Frauen, die sie bedrängten, beschrieb sie als südosteuropäisch aussehend. Eine war etwa 45 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, hatte eine stabile Figur, schwarze mittellange Haare und war mit einem langen dunklen Rock bekleidet. Die zweite Frau war zirka 35 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß, trug ihre Haare hochgesteckt und hatte ebenfalls eine stabile Figur. Wem sind die beiden Frauen aufgefallen? Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell