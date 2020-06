Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Ottersdorf - Bei Einbruch gestört?

Rastatt, Ottersdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat sich an Fronleichnam an einem Einfamilienhaus in der Friedhofstraße zu schaffen gemacht. Hierbei ist es ihm zwischen 11 Uhr und 13 Uhr gelungen, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Möglicherweise wurde Eindringling in seinem Vorhaben gestört, denn nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Haus weder durchsucht noch Gegenstände daraus entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

