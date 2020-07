Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit falschen Führerschein unterwegs gewesen

BAB 4, Kodersdorf (ots)

Am Mittwoch, den 08. Juli 2020, hielt eine Streife der Bundespolizei in Kodersdorf einen Pkw mit polnischen Kennzeichen an. Der bulgarische Fahrer händigte zur Kontrolle seinen Ausweis und seinen Führerschein aus. Bei der Überprüfung der Dokumente stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelt. Der Mann gab an, dass er sich im Oktober 2019 den Führerschein in Bulgarien für 350,00 Euro beschafft hatte. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

