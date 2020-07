Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Drogen ertappt

Görlitz (ots)

Innerhalb weniger Stunden hat die Bundespolizei gestern vier Personen mit Drogen ertappt. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen tschechischen Bürger (39) aus Prag, einen Deutschen (34) aus Berlin, eine Deutsche (34) aus Görlitz sowie einen in Görlitz lebenden Syrer (16).

Kurz nach 15.00 Uhr trafen die Beamten im Bahnhof von Görlitz auf den 39-Jährigen. Weil dieser nur noch Fetzen seines Ausweises in den Händen hielt, wurde zur Feststellung seiner Identität der mitgeführte Rucksack nach weiteren Dokumenten durchsucht. Dabei wurden drei Cliptütchen entdeckt. Im ersten Cliptütchen befand sich Crystal, im zweiten Cannabis und im dritten eine Packung mit Tabletten. Weil die Ephedrin-Tabletten mutmaßlich zum Herstellen von Crystal Meth verwendet werden sollten, ist neben der Beschlagnahme des Rauschgiftes auch deren Beschlagnahme angeordnet worden.

Der 34-Jährige reiste mit dem Zug von Weißwasser nach Görlitz, als er ebenfalls am Nachmittag kontrolliert wurde. Als die Ordnungshüter einen Blick in seinen Rucksack warfen, stieg ihnen der Geruch von Cannabis in die Nase. Der Grund dafür dürften die Hanfblüten gewesen sein, welche anschließend beschlagnahmt wurden. Beschlagnahmt wurde bei dieser Gelegenheit auch ein Führerschein. Das Dokument war zur Fahndung ausgeschrieben, da dem Berliner im Vorfeld die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Im Falle der 34-Jährigen, die sich am Abend in der Görlitzer Bahnhofsvorhalle aufhielt, wurde eine geringe Menge Crystal beschlagnahmt. Dieses war zuvor in ihrer Geldbörse entdeckt worden.

Bei der wenig später, gleichfalls im Bahnhof, durchgeführten Kontrolle des syrischen Jugendlichen fiel zunächst eine Kräutermühle (auch Grinder) auf. Es bestand der Verdacht, dass der 16-Jährige damit möglicherweise "Gras" mahlt. Schließlich fand sich in seinem Rucksack eine mit Folie umwickelte Marihuana-Kugel. Sowohl der Grinder als auch das Marihuana wanderten in die Asservatenkammer.

Die im Zusammenhang mit den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleiteten Ermittlungen werden nun sowohl vom Polizeirevier Görlitz als auch von der Inspektion Ludwigsdorf geführt.

