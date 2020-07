Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt

Weißwasser, Görlitz (ots)

Erneut haben Bundespolizisten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und in diesem Zusammenhang Anzeigen gegen vier deutsche Männer, eine deutsche Frau, einen rumänischen sowie einen polnischen Mann erstattet.

Der erste Beschuldigte hielt sich gegen 17.30 Uhr auf dem Vorplatz des Bahnhofes in Weißwasser auf, als er kontrolliert wurde. Der in der Nähe von Gablenz-Kromlau wohnende 29-Jährige hatte in einer Tasche seiner Hose sowie in seinem Rucksack jeweils ein Tütchen mit Marihuana stecken.

Eine knappe Dreiviertelstunde war vergangen, als die Beamten in der Gürteltasche des rumänischen Mannes Cannabisblüten entdeckten. Der 25-Jährige war vor einem Supermarkt kontrolliert worden, der sich um die Ecke seines Wohnortes in Weißwasser befindet.

Schließlich wurden gegen 19.00 Uhr vor der Weißwasseraner Schwimmhalle zwei Ortsansässige (32, 34) angetroffen. Im Gespräch mit den Polizisten versuchte erst der 32-Jährige, dann auch der 34-Jährige, Cliptütchen unter einer Parkbank verschwinden zu lassen. In den Tütchen befanden sich ebenfalls Cannabisblüten und Tabletten, die als Partydroge bekannt sind.

Wenige Stunden später, aber ca. 60 Kilometer weiter südlich in Görlitz (Leipziger Straße), querte gegen 21.45 Uhr eine polizeibekannte 29-Jährige den Weg einer Streife. Auf Nachfrage erklärte die Neißestädterin, dass sie einen Joint in ihrer Zigarettenpackung habe.

Der polnische Beschuldigte und dessen deutscher Bekannter - beide 18 Jahre alt und in Görlitz wohnend - saßen in einem Zug, mit dem sie von Cottbus nach Görlitz gefahren waren. Während der Fahrt war dem Zugbegleiter der Geruch von Cannabis in der Umgebung des Duos aufgefallen. Nachdem die Bundespolizei darüber informiert wurde, nahmen Uniformierte die 18-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch am Görlitzer Bahnsteig in Empfang. Dass sein Geruchssinn den Hinweisgeber nicht getäuscht hatte, bewies letztlich die Beschlagnahme von mehreren Gramm Cannabis sowie von Cannabis-Samen.

