Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 20-jähriger Ennis C. vermisst - Vermisster tot aufgefunden

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der seit Montagmorgen als vermisst gemeldete Ennis C. aus Weinheim wurde am Mittwochabend, gegen 20.45 Uhr, tot in seinem Auto aufgefunden. Hinweise auf Fremdeinwirkung konnten nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen zu den Todesumständen durch das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell