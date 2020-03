Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Enkeltrick scheitert; Tipps der Polizei!

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Gestern, gegen 11.00 Uhr, meldete sich ein angeblicher Enkel bei einem 73-jährigen Rentner in Mannheim-Neckarstadt. Zunächst gab er an, dringend Geld zu benötigen und forderte, ohne einen Grund hierfür zu nennen, einen niederen 5-stelligen Geldbetrag. Daneben wollte er wissen, was der 73-Jährige an Wertsachen und Schmuck bei sich zu Hause hat. Als der Mann nicht auf die Forderungen des Anrufers einging, legte dieser sofort auf. Ein Schaden entstand nicht.

Die Polizei rät in solchen Fällen:

- Seien Sie misstrauisch!

- Fragen Sie den Anrufer nach Details des Familienlebens, die er als Fremder nicht wissen kann!

- Nennen Sie am Telefon nie Namen oder machen Angaben zu ihrem Vermögen!

- Rufen sie den echten Enkel oder Verwandten, der vermeintlich am Telefon gewesen sein soll, unter seiner bekannten Nummer an und fragen Sie nach, ob er es wirklich war, der kürzlich anrief.

- Halten sie nach einem Anruf, bei dem es um finanzielle Forderungen ging, in jedem Fall Rücksprache mit ihrer Familie.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Rufen Sie im Zweifel die Polizei an.

- Wer Opfer des Enkeltricks oder anderer Trickbetrügereien geworden ist, sollte dies auf jeden Fall der Polizei melden.

- Prüfen Sie ihren Eintrag im Telefonbuch und lassen Sie ggf. ihren Vornamen löschen oder nur Anfangsbuchstaben eintragen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell