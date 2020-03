Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Abladen vom LKW gestürzt

Mannheim (ots)

Gestern Morgen, gegen 10.15 Uhr, ereignete sich in einer Firma in Mannheim auf der Friesenheimer Insel einen Arbeitsunfall. Ein 58-Jähriger aus Saarbrücken wollte in der Ölhafenstrasse auf dem Hof einer dortigen Firma die Plane seines Aufliegers lösen, um diesen anschließend zu entladen. Dabei trug er vorschriftsmäßig einen Schutzhelm und stieg über eine Leiter auf den Auflieger. Auf dem obersten Steg rutschte er ab und fiel aus einer Höhe von ca. 3,5 Metern auf den Boden. Hierbei zog er sich Verletzungen im Bein- und Hüftbereich zu. Durch einen verständigten Notarzt erfolgte die Einlieferung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand glücklicherweise nicht.

