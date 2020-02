Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Gelsenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.02.2020 wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in den Stadtteil Horst alarmiert. Dort kollidierte ein Pkw mit einer Straßenbahn. Der Fahrer des Pkws wurde durch den Zusammenprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten Fahrer schonend aus seinem Fahrzeug. Nach der rettungsdienstlichen Versorgung an der Einsatzstelle wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Neben dem Fahrer des Pkws wurde auch der Fahrer der Straßenbahn durch den Rettungsdienst betreut. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Fahrgäste der Straßenbahn hatten bei Eintreffen der Einsatzkräfte diese bereits selbstständig verlassen und konnten den kurzfristig bereitgestellten Ersatzverkehr zur Weiterfahrt nutzen. Im weiteren Einsatzverlauf unterstützte die Feuerwehr bei den Aufräumarbeiten. Bei dem Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3 beteiligt.

