Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tresor aus Bürogebäude entwendet

Hückelhoven-Baal (ots)

Aus einem Bürogebäude an der Krefelder Straße stahlen unbekannte Täter einen Tresor. Um an ihre Beute zu gelangen, drangen sie gewaltsam in das Gebäude ein. Die Tat wurde zwischen 18.40 Uhr am Dienstag (4. August) und 8 Uhr am Mittwoch (5. August) begangen. Was sich im Tresor befand, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

