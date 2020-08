Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gans aufgespießt

Polizei sucht Zeugen

Geilenkirchen (ots)

Ein Angler entdeckte am Dienstagmorgen (4. August) eine aufgespießte Gans am Rande eines Teiches der Burg Trips. Am Montag (3. August) hat sie noch nicht dort gelegen. Zur Klärung des Tatgeschehens bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

