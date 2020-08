Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gullideckel ausgehoben

Heinsberg (ots)

An der Hochstraße wurden am Mittwoch (5. August), gegen 6.20 Uhr, zwei ausgehobene Gullideckel festgestellt. Einer der Deckel wurde zudem offenbar entwendet. Die Gefahrenstelle wurde gesichert und eine Anzeige gefertigt. Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

