Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anhängerdiebstahl verhindert/ Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Zwei bislang unbekannte männliche Personen versuchten am 5. August (Mittwoch), zwischen 17.10 Uhr und 17.15 Uhr, einen Anhänger, der in einer Einfahrt an der Curt-Goetz-Straße stand, zu entwenden. Der Eigentümer bemerkte dies und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten die Täter mit einem blauen Pkw, mit niederländischen Kennzeichen, in Richtung Quimperlestraße. Dabei verloren sie den bereits angehängten Anhänger. Der Beifahrer war etwa 40 Jahre alt und hatte einen Schnauzbart. Er wirkte europäisch und trug eine Mütze. Zeugen, die die Tat oder die Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

