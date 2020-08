Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rucksack entwendet

Hückelhoven (ots)

Ein 30-jähriger Mann aus Tiel in den Niederlanden wurde am Montag, 3. August, Opfer eines Taschendiebstahls. Als er gegen 14.15 Uhr einen Elektromarkt an der Straße Am Landabsatz verließ, um zu seinem Pkw zu gehen, kamen zwei junge Männer mit Mund-Nase-Schutz-Masken auf ihn zu und entrissen ihm seinen Rucksack, den er über der einen Schulter trug. Einer der beiden trug einen Motorradhelm. Mit dem Rucksack stiegen sie auf einen schwarzen Motorroller und fuhren davon. Im Rucksack befanden sich ein IPad sowie eine Powerbank. Wer hat die Tat beobachtet oder kann nähere Angaben zu den Tätern machen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

