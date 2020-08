Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Turnhalle aufgebrochen

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Indem sie eine Tür aufhebelten, drangen unbekannte Personen in eine Turnhalle an der Pestalozzistraße ein. Die Tat wurde durch Anwohner festgestellt, die am 5. August (Mittwoch), gegen 00.20 Uhr, bemerkten, dass die Türen der Halle offenstanden und sich offenbar Personen im Inneren aufhielten. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Die Personen hatten sich vor dem Eintreffen der Beamten bereits entfernt. Ob sie etwas entwendeten, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell