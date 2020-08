Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in landewirtschaftliche Gebäude

Gangelt-Langbroich/ Wassenberg-Eulenbursch (ots)

Zwischen Montag (3. August), 20.30 Uhr und Dienstag (4. August), 8.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in zwei landwirtschaftliche Gebäude ein.

An der Mittelstraße wurde eine Werkstatt eines Bauernhofs aufgebrochen. Die Täter entwendeten eine Schubkarre und mehrere elektrische Geräte.

Im gleichen Zeitraum drangen Unbekannte auf das Gelände eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes an der Straße Im Winkel ein und stahlen aus der Scheune einen Aufsitzrasenmäher sowie eine Schubkarre. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird ermittelt.

In der Nacht zu Montag (3. August) drangen unbekannte Täter gewaltsam durch eine Metalltür in das Innere eines landwirtschaftlichen Hofes an der Eulenbuscher Straße in Wassenberg-Eulenbusch ein. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und eine Schubkarre.

Auch in Wassenberg-Ophoven wurde in einen landwirtschaftlichen Betrieb eingebrochen. (Wir berichteten mit PB Nr. 217 von Dienstag, 4. August) Diese Tat wurde in der Nacht zu Montag (3. August) begangen.

