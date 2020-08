Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradträger gestohlen

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Ein Fahrradträger der Marke Thule wurde am Sonntag (2. August), zwischen 11 Uhr und 17 Uhr, entwendet. Er war verschlossen an einem Pkw Hyundai angebracht, der auf einem Parkplatz an der Straße An St. Martinus, direkt an der Rur, stand.

