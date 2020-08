Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 57

Erkelenz (ots)

Auf der Bundesstraße 57 ereignete sich am Dienstag (4. August), gegen 16.35 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 56-jähriger Mann aus Krefeld war mit seinem Pkw Lancia auf der Bundesstraße 57 aus Richtung Mönchengladbach kommend in Richtung Aachen unterwegs. Hinter einem Kreisverkehr beabsichtigte er auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Suzuki einer 19-jährigen Frau aus Hückelhoven, der hinter ihm in gleicher Richtung unterwegs war. Durch den Aufprall wurden beide Personen leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Ihre Fahrzeuge waren beide so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße für den Verkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell