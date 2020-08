Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Heinsberg-Grebben (ots)

Am Mittwoch, 5. August, um 16.40 Uhr ereignete sich auf der Karl-Arnold-Straße ein Verkehrsunfall, an dem ein Rettungswagen beteiligt war. Der 26-jährige Fahrer des Rettungswagens fuhr mit Sonder- und Wegerechten auf der Karl-Arnold-Straße aus Richtung Heinsberg in Fahrtrichtung Grebben. Dabei fuhr er an einer am rechten Fahrbahnrand wartenden Fahrzeugschlange vorbei. Die Fahrer hatten angehalten, um den Rettungswagen die schnelle Durchfahrt zu ermöglichen. An der Einmündung zur Gartenstraße scherte der 56-jährige Fahrer eines Pkw Honda aus der Fahrzeugschlange aus und es kam zur Kollision mit dem Einsatzfahrzeug. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

