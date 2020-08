Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. 23-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer schwer verletzt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 03.08.2020, 21.35 Uhr, (pl)Ein 23-jähriger Mann ist am Montagabend bei einer Auseinandersetzung auf einem Tankstellengelände in der Dotzheimer Straße mit einem Messer verletzt worden. Auf dem Gelände der Tankstelle waren gegen 21.30 Uhr mehrere Personen in eine handfeste Auseinandersetzung geraten, in deren Verlauf ein 31 Jahre alter Mann ein Messer gegen seinen 23-jährigen Kontrahenten eingesetzt haben soll. Aufgrund seiner Verletzungen musste der 23-Jährige stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der 31-jährige Tatverdächtige sowie ein weiterer 24 Jahre alter Beteiligter der Auseinandersetzung konnten noch am Tatort von Einsatzkräften der Polizei angetroffen und festgenommen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Das eingesetzte Messer wurde vor Ort aufgefunden und sichergestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass bei der Auseinandersetzung noch eine weitere bislang unbekannte männliche Person verletzt wurde. Mögliche Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

2. Schlagstock bei Auseinandersetzung eingesetzt, Mainz-Kastel, In der Witz, 03.08.2020, 20.25 Uhr, (pl)Am Montagabend kam es in der Straße "In der Witz" in Mainz-Kastel zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei welcher ein 36-jähriger Mann mit einem Schlagstock angegriffen wurde. Ersten Ermittlungen zufolge war der 36-Jährige gegen 20.25 Uhr mit einem 30 Jahre alten und einem weiteren, bislang noch unbekannten, Mann in eine handfeste Auseinandersetzung geraten, in deren Verlauf dann auch ein Schlagstock zum Einsatz kam. Derzeit sind die genauen Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung noch nicht geklärt. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

3. Drei Strafanzeigen innerhalb kurzer Zeit, Wiesbaden, Bahnhofstraße, 03.08.2020, 05.55 Uhr bis 06.40 Uhr, (pl)Ein 22-jähriger Mann hat sich am frühen Montagmorgen sogleich drei Strafanzeigen eingehandelt. Gegen 05.55 Uhr wurde der 22-Jährige von Zeugen dabei beobachtet, wie er in der Bahnhofstraße randalierte und ein Reklameschild und eine Eingangstür beschädigte. Im Anschluss daran griff er gegen 06.35 Uhr in der Bahnhofstraße einen 33-jährigen Mann an, welcher sich lediglich um ihn gesorgt hatte, da er reglos auf der Straße lag. Als wenige Minuten später die wegen der Körperverletzung verständigten Polizisten vor Ort eintrafen, verhielt sich der 22-Jährige weiterhin äußerst aggressiv und soll bei der Festnahme nach den eingesetzten Polizisten getreten und sie darüber hinaus beleidigt haben. Der renitente Mann wurde nach seiner Festnahme in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun neben der Sachbeschädigung und der Körperverletzungen auch noch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

4. Falsche "Telekom-Mitarbeiter" unterwegs, Wiesbaden-Sonnenberg, Amselberg, 03.08.2020, (pl)Am Montagnachmittag waren in Sonnenberg zwei Trickdiebe unterwegs, welche sich als Telekom-Mitarbeiter ausgaben. Die beiden Täter klingelten in der Straße "Amselberg" an mehreren Haustüren. Gegen 14.00 Uhr gelang es einem der beiden Trickdiebe schließlich, sich mit der Masche Zutritt zu einem Haus zu verschaffen, wo dann ein "Beratungsgespräch" stattfand. Hierbei wurde die Hausbewohnerin geschickt abgelenkt, so dass der Täter unbemerkt eine Armbanduhr an sich nehmen konnte. Der erfolgreiche Trickdieb soll ca. 25-30 Jahre alt, 1,70 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und kurze, schwarze Haare gehabt haben. Der Komplize sei etwa 30 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlank und habe kurze, schwarze Haare sowie ein längliches Gesicht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei weiter darauf hin, dass Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung lassen sollten. Testen Sie stattdessen denjenigen, der vor ihrer Tür steht, indem Sie angeben, seine Angaben zunächst überprüfen zu wollen. Im Zweifel ziehen Sie eine Person Ihres Vertrauens hinzu. Ein Trickbetrüger wird in diesem Fall in der Regel die Flucht ergreifen. Sollten Sie Zweifel an der Wahrheit der Angaben haben, wählen Sie sofort den Notruf der Polizei "110".

5. Stromkabel von Baustelle gestohlen, Mainz-Kastel, Georg-Beatzel-Straße, 01.08.2020, 14.00 Uhr bis 03.08.2020, 07.30 Uhr, (pl)In der Georg-Beatzel-Straße waren zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Diebe zugange und entwendeten ein rund 350 Meter langes Stromkabel im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

6. Diebstahl von Gartenzäunen, Wiesbaden-Nordenstadt, Rotkehlchenweg, 01.08.2020, 14.00 Uhr bis 03.08.2020, 07.00 Uhr, (pl)Im Neubaugebiet in Nordenstadt haben Diebe zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen im Bereich des Rotkehlchenwegs von einer Baustelle rund ein Dutzend Gartenzäune und die dazugehörigen Pfosten entwendet. Die gestohlenen, rund 1,60 x 2,50 Meter großen, Zaunelemente haben einen Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

7. Gerätehaus von Kindertagesstätte beschädigt, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, 31.07.2020, 17.00 Uhr bis 03.08.2020, 07.00 Uhr, (pl)Im Verlauf des Wochenendes haben unbekannte Täter ein Gerätehaus der Kindertagesstätte in der Klarenthaler Straße beschädigt. Die Täter rissen die Schiebetür aus der Verankerung und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

8. Gartenstuhl und Plexiglasscheibe beschädigt, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, 31.07.2020, 18.00 Uhr bis 03.08.2020, 07.00 Uhr, (pl)Auf dem Gelände einer Kindertagesstätte im Kurt-Schumacher-Ring wurden im Verlauf des Wochenendes ein Gartenstuhl und die Plexiglasscheibe eines Gartenhauses beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Waffen bei Durchsuchung sichergestellt, Taunusstein, Wehen, 04.08.2020, ab 04.00 Uhr

(ho)Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben heute in den frühen Morgenstunden, gemeinsam mit Spezialkräften der Frankfurter Polizei, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Taunusstein-Wehen durchsucht. Der Durchsuchungsaktion waren Ermittlungen in einem anderen Strafverfahren vorausgegangen, bei dem sich Hinweise ergaben, dass dort Schusswaffen gelagert würden. Mit einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Wiesbaden öffneten die Ermittler um 04.00 Uhr die Wohnungstür der betreffenden Wohnung, in der sich zu diesem Zeitpunkt zwei Männer im Alter von 31 und 50 Jahren befanden. Bei den Maßnahmen fanden die Beamten einen alten Karabiner und ein Kleinkalibergewehr. Darüber hinaus wurden mehrere verbotene Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Beschuldigten wurden nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Veranda in Brand geraten, Niedernhausen, Quarzweg, 03.08.2020, gg. 16.20 Uhr

(ho)Beim Brand einer Veranda an einem Wohnhaus in Niedernhausen ist gestern Nachmittag ein Schaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro entstanden. Ein Bewohner des Hauses hatte zuvor Gartenarbeiten mit einem Abflämmer vorgenommen, wobei die Flammen außer Kontrolle gerieten. Diese griffen schließlich auf Teile der Veranda und die Außenverkleidung des Hauses über. Daher wurde die Freiwillige Feuerwehr Niedernhausen verständigt, die schnell zur Stelle war und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhinderte. Die Polizei hat gegen den Verursacher des Feuers ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

