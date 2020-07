Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. 31-Jähriger begeht innerhalb kurzer Zeit mehrere Straftaten, Wiesbaden, Söhnleinstraße/ Elbestraße und Moselstraße 30.07.2020, 22.05 Uhr bis 22.45 Uhr,

(pl)Ein 31-jähriger Mann hat sich am Donnerstagabend innerhalb von nur etwa 45 Minuten sogleich drei Strafanzeigen eingehandelt. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Den Anfang nahm alles um kurz nach 22.00 Uhr, als der Polizei durch einen Augenzeugen in der Söhnleinstraße an der Ecke zur Elbestraße eine Unfallflucht gemeldet wurde. Ein 51-jähriger Motorradfahrer wurde dort von einem Pkw seitlich angefahren und zu Fall gebracht. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle in das unmittelbar angrenzende Wohngebiet, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Die Fahndung im Nahbereich verlief zunächst negativ, wurde aber gegen 22.30 Uhr durch "Kommissar Zufall" unterstützt. Den Beamten wurde zu diesem Zeitpunkt nämlich eine Körperverletzung in der Moselstraße gemeldet, bei welcher ein 63-jähriger Mann geschlagen wurde. Bei dem Täter handelte es sich um den unfallflüchtigen Autofahrer, welcher offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Bei der Festnahme durch eine Polizeistreife leistete der 31-Jährige Widerstand, wobei er nach den Beamten getreten, diese verbal bedroht und beleidigt haben soll. Einer der eingesetzten Beamten wurde durch einen Tritt leicht verletzt. Der im Bereich der kompletten Beifahrerseite beschädigte Unfallwagen wurde im Bereich der Moselstraße aufgefunden und sichergestellt. Die Durchführung eines Atemalkoholtestes war nicht möglich. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 31-Jährige in Gewahrsam genommen.

2. Böller durch Fenster in Wohnung geworfen - Frau verletzt, Mainz-Kostheim, Salzburger Straße, 31.07.2020, 00.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag wurde eine 44-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Salzburger Straße durch einen Böllerwurf verletzt. Nach Angaben der Geschädigten soll ein Bekannter von ihr den Böller gegen 00.30 Uhr durch das geöffnete Fenster in ihre Erdgeschosswohnung geworfen haben. Der Böller traf die 44-Jährige im Bereich des Oberkörpers, wo er dann zündete und sie verletzte. Der Mann flüchtete nach dem Böllerwurf mit einem weißen Fahrrad und konnte später durch die verständigten Polizisten im Rahmen der Fahndung in der Boelckestraße angetroffen werden. Der 44-jährige Bekannte der Geschädigten wurde zwecks der erforderlichen Maßnahmen mit auf das Revier genommen und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

3. Auseinandersetzung auf Parkplatz von Einkaufsmarkt,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedrich-Bergius-Straße kam es am Donnerstagmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 43 und 21 Jahre alten Männern. Die zwei Männer waren zuvor an der Kasse des Einkaufsmarktes in einen Streit geraten, der sich dann im weiteren Verlauf auf dem Parkplatz fortsetzte und dort in eine handfeste Auseinandersetzung ausuferte. Neben Schlägen und Bissen kam auch ein Taschenmesser zum Einsatz. Die beiden Kontrahenten müssen sich nun wegen der wechselseitigen Körperverletzung verantworten.

4. Erneut falscher Handwerker unterwegs, Wiesbaden-Biebrich, Mannstaedtstraße, 30.07.2020, 16.35 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag war in Wiesbaden erneut ein falscher Handwerker unterwegs. In diesem Fall hatte es der Täter auf die Wertsachen einer in der Mannstaedtstraße in Biebrich wohnenden Seniorin abgesehen. Der angebliche Handwerker klingelte gegen 16.30 Uhr bei der Geschädigten und erzählte ihr die Geschichte vom Wasserschaden, welcher behoben werden müsste. Als die Seniorin den Mann daraufhin in ihre Wohnung ließ, wurde sie von dem Trickdieb für kurze Zeit geschickt abgelenkt, so dass er sich unbemerkt in der Wohnung umsehen und Schmuck sowie Bargeld entwenden konnte. Der Trickdieb soll ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80-1,85 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und eine Halbglatze gehabt haben. Getragen habe er einen blauen Handwerker-Overall. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Terrassentür aufgehebelt, Wiesbaden-Dotzheim, Josefstraße, 30.07.2020, 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr,

(pl)Ein Einfamilienhaus in der Josefstraße wurde am Donnerstagnachmittag von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr die Terrassentür des Hauses auf, durchsuchten Schränke und ergriffen dann aber offensichtlich ohne Beute wieder die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Hoher Schaden durch brennende Mülltonne, Mainz-Kastel, Alsenstraße, 31.07.2020, gg. 02.50 Uhr

(ho)Beim Brand eines Altpapiercontainers ist in der vergangenen Nacht in der Alsenstraße in Mainz-Kastel ein erheblicher Sachschaden entstanden. Gegen 02.50 Uhr wurde die brennende Mülltonne bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Wiesbadener Berufsfeuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden eine weitere Mülltonne, zwei Bäume und ein in der Nähe abgestellter Opel ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden beträgt im vorliegenden Fall mindestens 8.000 Euro. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Altpapiercontainer vorsätzlich in Brand gesteckt wurde und Strafanzeige erstattet. Hinweisgeber werden daher gebeten, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu informieren.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Von der Fahrbahn abgekommen, Bundesstraße 260, Bereich Heidenrod, 30.07.2020, gg. 13.00 Uhr

(ho)Ein 68-jähriger Autofahrer ist gestern Mittag von der Bundesstraße 260 abgekommen und hat sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 13.00 Uhr aus Richtung Holzhausen an der Haide in Richtung Bad Schwalbach unterwegs, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Skoda verlor, eine Böschung hinabfuhr und in einem abgeholzten Waldstück zum Stehen kam. Er wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

2. Geldbörsen in Einkaufsmärkten gestohlen, Eltville, Geisenheim, 30.07.2020, zwischen 13.15 Uhr und 15.00 Uhr

(ho)In zwei Fällen haben Diebe gestern Nachmittag in Einkaufsmärkten zugeschlagen und bei Kunden die Geldbörsen gestohlen. Der erste Fall ereignete sich zwischen 13.15 Uhr und 13.50 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Weilhole in Eltville. Dort wurde einer 60-jährigen Frau beim Einkaufen in einem Discounter die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen, die von der Frau in einem Einkaufwagen abgelegt war. Mit der erbeuteten Bankkarte der Frau hoben die Täter wenig später noch mehrere Hundert Euro vom Konto ab. Der zweite Fall wurde in einem Discounter in der Industriestraße in Geisenheim festgestellt. Zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr wurde dort einer 76-jährigen Frau ebenfalls die Geldbörse gestohlen, die sich in ihrer Handtasche befand, die an einem Einkaufswagen hing. In diesem Fall entstand ein Schaden in Höhe von rund 250 Euro. Aufgrund der aktuellen Fälle in den Rheingauer Lebensmittelmärkten weist die Polizei darauf hin, gerade beim Einkaufen und beim Bezahlen an der Kasse, auf Wertsachen und Geldbörsen besonders aufzupassen. Geldbörsen, Bargeld sowie Kredit- und EC-Karten gehören nicht unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen, sondern sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen getragen werden. Wenn Sie Ihre Geldbörse in Ihrer Handtasche aufbewahren, dann lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt! Weitere Hinweise zur Vermeidung von Trick- und Taschendiebstählen gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

3. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Hallgarten, Hattenheimer Straße, 31.07.2020, gg. 02.30 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in der Hattenheimer Straße in Hallgarten ist in der vergangenen Nacht an einem geparkten Mazda ein Sachschaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Mazda wurde von dem unbekannten Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Hinweisgeber werden gebeten, die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell