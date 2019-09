Polizei Düsseldorf

POL-D: E-Scooter, Segways und Co. - Zweiter gemeinsamer Einsatz von Polizei und Stadt

Düsseldorf (ots)

E-Scooter, Segways und Co. - Zweiter gemeinsamer Einsatz von Polizei und Stadt

Polizei und Stadt haben am Dienstag, 10. September ganztägig in der Innenstadt gemeinsam das Fahrverhalten insbesondere von E-Scooter-Nutzern überwacht. Auch das Verhalten von Radfahrern und E-Bike-Fahrern wurde kontrolliert. Einsatzschwerpunkte lagen u.a. rund um den Graf-Adolf-Platz, die Schadowstraße und den Wehrhahn. Hier die Bilanz der Polizei: 15 Verwarngelder bei E-Scooter-Fahrern, 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Radfahrer, 46 Verwarngelder gegen Radfahrer und 8 sonstige Verwarngelder. Maßnahmen der Stadt: 8 Verwarngelder gegen E-Scooter-Fahrer und 48 Verwarngelder bei Radfahrern sowie 2 Owi-Anzeigen gegen Radfahrer. Die Behörden kündigen jetzt schon weitere gemeinsame Kontrollen an.

