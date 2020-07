POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Illegales Straßenrennen in der Innenstadt, Wiesbaden, 28.07.2020, 01.55 Uhr, (pl)Zwei 29 und 34 Jahre alte Mercedesfahrer lieferten sich in der Nacht zum Dienstag in der Wiesbadener Innenstadt ein illegales Straßenrennen. Eine Zivilstreife der Polizei stand um kurz vor 02.00 Uhr in der Schwalbacher Straße an der Ecke zur Rheinstraße an einer roten Ampel, als sich von hinten zwei Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit näherten. Als die Ampel auf Grün wechselte, passierte zuerst ein grauer Mercedes-Benz AMG und dann ein schwarzer Mercedes-Benz AMG die Zivilstreife, welche im weiteren Verlauf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander die Oranienstraße in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring entlangfuhren. Aufgrund der rasanten und äußerst gefährlichen Fahrweise schaltete die Zivilstreife das Blaulicht und das Martinshorn ein und nahm die Verfolgung der hochmotorisierten Fahrzeuge auf. Die Kontrolle der beiden 29 und 34 Jahre alten Fahrer erfolgte schließlich mit der Unterstützung zweier weiterer Polizeistreifen in der Oranienstraße an der Ecke zum Kaiser-Friedrich-Ring. In den kontrollierten Fahrzeugen befand sich neben den beiden Fahrern jeweils noch eine Beifahrerin. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurden beide Fahrzeuge, die Führerscheine der Fahrer sowie die Handys aller Fahrzeuginsassen sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligte entlassen. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Augenzeugen des illegalen Straßenrennens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Falscher Handwerker unterwegs, Wiesbaden-Dotzheim, Greifstraße, 27.07.2020, 14.00 Uhr bis 14.20 Uhr, (pl)Am Montagnachmittag war in Wiesbaden-Dotzheim ein falscher Handwerker unterwegs, welcher es auf die Wertsachen einer in der Greifstraße wohnenden Seniorin abgesehen hatte. Die Geschädigte wurde gegen 14.00 Uhr vor der Haustür zunächst von einer ihr unbekannten Frau auf einen Wasserschaden in dem Mehrfamilienhaus hingewiesen. Nachdem die Wiesbadenerin im Anschluss an das Gespräch in ihre Wohnung zurückkehrte, klingelte kurze Zeit später ein angeblicher Handwerker und erzählte der Seniorin nochmals die Geschichte vom Wasserschaden. Da der Schaden angeblich in ihrer Wohnung sei, müsse dem natürlich auf den Grund gegangen werden. Im weiteren Verlauf wurde die Seniorin von dem Trickdieb mehrere Minuten geschickt abgelenkt, so dass vermutlich die Komplizin unbemerkt die Wohnung betreten und nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Den Diebstahl ihrer Schmuckstücke und des Bargeldes bemerkte die Geschädigte erst, als der angebliche Handwerker ihre Wohnung bereits wieder verlassen hatte. Der Trickdieb soll ca. 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und dunkle, zurückgekämmte Haare gehabt haben. Getragen habe er eine gelbe Warnweste, ein dunkles Oberteil sowie eine dunkle, lange Hose. Die mutmaßliche Komplizin sei etwa 35 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß sowie sehr kräftig gewesen und habe dunkle, kurze Haare gehabt. Sie soll blaue Bermudas und ein blaues Oberteil getragen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Rund 350 Meter Kupferdraht gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Deponiestraße, 17.07.2020, 16.00 Uhr bis 27.07.2020, 09.30 Uhr, (pl)Unbekannte Täter haben im Verlauf der vergangenen Tage von einem Baustellengelände in der Deponiestraße hochwertigen Kupferdraht gestohlen. Die Täter verschafften sich Zugang zur umzäunten Baustelle und entwendeten rund 350 Meter Kupferdraht. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

4. Hochwertige Maschinen aus Baucontainer entwendet, Wiesbaden-Dotzheim, Greifstraße, 24.07.2020, 16.30 Uhr bis 27.07.2020, 07.00 Uhr, (pl)Im Verlauf des Wochenendes hatten es Einbrecher in der Greifstraße auf einen Baucontainer abgesehen. Die Unbekannten brachen auf einer Baustelle das Vorhängeschloss des dortigen Containers auf und entwendeten hieraus mehrere Baumaschinen im Gesamtwert von über 6.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. An Schultür zu schaffen gemacht, Wiesbaden, Lorcher Straße, 27.07.2020, 23.00 Uhr, (pl)Unbekannte Täter haben sich am späten Montagabend an der Eingangstür eines Schulgebäudes in der Lorcher Straße zu schaffen gemacht. Die Täter hebelten gegen 23.00 Uhr die Tür auf. Ob sie anschließend die Räumlichkeiten betraten, ist noch unklar. Über mögliches Diebesgut ist nichts bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

6. Dynamische Fahrgastinformation beschädigt, Wiesbaden, Friedrichstraße, 20.07.2020 bis 26.07.2020, (pl)In der Friedrichstraße wurde innerhalb der vergangenen Woche im Bereich der Bushaltestelle "Kirchgasse" die dort angebrachte dynamische Fahrgastanzeige beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

7. Glasscheibe auf Schulhof mit Stein eingeschlagen, Wiesbaden, Georg-August-Straße, 24.07.2020 bis 27.07.2020, (pl)Unbekannte Täter haben im Verlauf des Wochenendes auf dem Schulhof der Diltheyschule in der Georg-August-Straße eine Glasscheibe mit einem Stein eingeschlagen und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

8. Alkoholisiert gegen geparktes Auto und Mauer gestoßen, Wiesbaden-Igstadt, St.-Gallus-Straße, 27.07.2020, 22.30 Uhr, (pl)Am Montagabend verursachte ein alkoholisierter 37-jähriger Autofahrer in der St.-Gallus-Straße in Igstadt einen Verkehrsunfall und musste anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 37-Jährige kam gegen 22.30 Uhr mit seinem BMW nach links von der Fahrbahn ab und stieß zunächst mit einem geparkten Auto und anschließend mit der Mauer eines gegenüberliegenden Hauses zusammen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 1,4 Promille. Daraufhin wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt.

9. Motorradfahrer schwer verletzt, Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, Phillipsring, 27.07.2020, 18.30 Uhr, (pl)Beim Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am frühen Montagabend in Mainz-Kastel ein 44-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 54-jähriger Autofahrer war gegen 18.30 Uhr mit seinem Audi von der Hochheimer Straße kommend auf dem Phillipsring unterwegs. Als er dann nach links in die Straße "Rheinufer" abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der schwerverletzte 44-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Betrügerische Anrufe, Eltville, 27.07.2020, (pl)Im Verlauf des Montags haben in Eltville sogleich mehrere Personen betrügerische Anrufe erhalten. In den bislang bekannt gewordenen Fällen scheiterten die Betrüger jedoch glücklicherweise. Vormittags wurden zwei Männer von falschen Polizeibeamten angerufen, welche etwas von einem vorliegenden Haftbefehl erzählten, welchen man mit einer Zahlung von mehreren Tausend Euro abwenden könne. Gegen 16.00 Uhr gab sich ein Mann am Telefon als Sohn des Angerufenen aus und gab an, für den Kauf einer Wohnung dringend Geld zu benötigen. Darüber hinaus haben es die Betrüger etwa eine halbe Stunde später bei einer Frau aus Eltville auch noch mit einem falschen Gewinnversprechen versucht. Die Angerufenen ließen sich von den Geschichten der Betrüger glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen, so dass die Telefonate abgebrochen wurden. Die Polizei appelliert, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen erfolgen. Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die Polizei unter der Notrufnummer 110.

2. Geparktes Auto zerkratzt, Bad Schwalbach, Liebigstraße, 26.07.2020, 22.00 Uhr bis 27.07.2020, 12.00 Uhr, (pl)Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend und Montagmittag in der Liebigstraße in Bad Schwalbach ein geparktes Auto zerkratzt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Motorräder, Hochtaunuskreis, Feldberggebiet / Rheingau-Taunus-Kreis, Wispertal, Aartal, Samstag, 25.07.2020, (däu)Am Samstag führte Polizeipräsidium Westhessen mit Unterstützung der Landeskradstaffel wieder Verkehrskontrollen im Hochtaunuskreis sowie im Rheingau-Taunus-Kreis durch. Insgesamt wurden in dem mehrstündigen Einsatz im Feldberggebiet, Wispertal und Aartal 110 Kraftfahrzeuge kontrolliert. Schwerpunkt waren hierbei wieder Motorräder, von denen 104 überprüft wurden. Die Beamten registrierten in der Urlaubszeit lediglich ein geringes Verkehrsaufkommen. Erfreulicherweise führte die Überprüfung der Fahrer, bis auf fehlende Papiere, zu keinen nennenswerten Mängeln. Anders hingegen sah es bei den überprüften Motorrädern aus. Hier mussten die Beamten wieder fünf Maschinen aufgrund baulicher Veränderungen an der Abgasanlage stilllegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut auf die große Verletzungsgefahr für den Fahrer bei fehlenden Kupplungsdeckeln hin.

4. Unfallflucht in der Adolfstraße, Bad Schwalbach, Adolfstraße, 27.07.2020, 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr, (pl)Am Montagmittag wurde in der Adolfstraße in Bad Schwalbach ein geparkter silberner Mercedes bei einer Unfallflucht beschädigt. Der im vorderen, linken Bereich beschädigte Pkw war zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr in Höhe eines Bestattungsbüros am Fahrbahnrand abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

5. VW Passat bei Unfallflucht beschädigt, Taunusstein, Bleidenstadt, Röderweg, 27.07.2020, 12.00 Uhr bis 12.25 Uhr, (pl)Auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Röderweg in Taunusstein-Bleidenstadt wurde am Montagmittag ein VW Passat von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Geschädigte hatte seinen Pkw gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und musste dann etwa 25 Minuten später bei seiner Rückkehr frische Beschädigungen im Heckbereich feststellen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

