Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Rostock (ots)

Am späten Vormittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Rostock. Dabei fuhr der 21-jährige Somalier mit dem Linienbus auf der Langen Straße. Er kam aus der Straße Beim Grünen Tor. Auf dem Radweg Beim Grünen Tor, welcher in die Lange Straße übergeht, fuhr der 63-jährige Radfahrer. Als der Linienbus über den Radweg in die Bustasche der dortigen Haltestelle fuhr, kollidierte der Bus mit dem Radfahrer, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Der Radfahrer verletzte sich schwer und wurde in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei kam ebenso die DEKRA im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme vor Ort. Im Nachgang der Fertigung der Verkehrsunfallanzeige und entsprechender Strafanzeige werden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei übernommen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell