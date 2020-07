POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Geldbörse nicht unbeaufsichtigt lassen, Wiesbaden, Platz der deutschen Einheit, 23.07.2020, 00.13 Uhr bis 00.17 Uhr, (pl)In Wiesbaden musste ein 17-jähriger Jugendlicher in der Nacht zum Donnerstag die Erfahrung machen, dass man die Geldbörse niemals unbeaufsichtigt lassen sollte. Der Geschädigte hatte seine Geldbörse gegen 00.15 Uhr auf einer Sitzbank am Platz der Deutschen Einheit abgelegt und sich wenige Meter von der Bank entfernt. Ein Langfinger nutzte daraufhin die Gelegenheit und schnappte sich blitzschnell das herumliegende Portemonnaie. Nach Angaben des 17-Jährigen soll es sich bei dem Dieb um einen etwa 35 Jahre alten, ca. 1,80- 1,85 Meter großen, schlanken, dunkelhäutigen und ungepflegten Mann gehandelt haben. Gerade jetzt im Sommer ist beim offenen Umgang mit Wertsachen Vorsicht geboten! Schnell ist das Handy oder die Geldbörse in der Gaststätte oder beim Aufenthalt im Freien auf dem Tisch oder der Bank abgelegt und offen sichtbar. Taschendiebe achten genau auf solche Gelegenheiten. Ein kurzer Moment der Ablenkung reicht und die Wertsachen sind verschwunden. Achten Sie daher darauf, dass Sie ihre Wertsachen nicht offen liegen lassen, sondern stets sicher in der Kleidung verstauen. Dabei ist allerdings nicht die hintere Tasche der Jeans gemeint, wo hochwertige Handys oder Geldbörsen gerne mal getragen werden. Denn dieser Platz ist für die Täter generell eine Einladung zum Diebstahl. Vielmehr sind Taschen gemeint, die verschließbar sind und es den Dieben nicht zu einfach macht zuzugreifen. Denn generell gilt: Was für den Besitzer den Zugriff erschwert, tut es dem Taschendieb erst recht!

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Diebe schlagen auf Baustellengelände zu, Hünststetten-Kesselbach, Im Hirtenstein, Freitag, 17.07.2020, 18.00 Uhr bis Montag, 20.07.2020, 07.00 Uhr, (si)Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, haben Unbekannte im Laufe des Wochenendes auf einer Baustelle in Kesselbach zugeschlagen. Die Täter betraten das Baustellengelände im Bereich der Straße "Im Hirtenstein" und nahmen von dort ein Hydraulikhammer sowie einen Rüttelstampfer an sich. Der dabei entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 - 0 zu melden.

2. Katalysator abmontiert, Geisenheim, Schmittstraße, Mittwoch, 15.07.2020, 10.00 Uhr bis Donnerstag, 23.07.2020, 10.00 Uhr

(si)Zwischen Mittwoch der letzten Woche und Donnerstag dieser Woche haben Unbekannte in der Schmittstraße in Geisenheim einen Katalysator entwendet. Die Unbekannten machten sich an einem geparkten Opel Astra zu schaffen und montierten den Katalysator von diesem ab. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Motorradfahrer bei Sturz verletzt - Unfallflucht, Landesstraße 3033, Bereich Lorch, Donnerstag, 23.07.2020, 13.00 Uhr (si)Am Donnerstagmittag wurde ein 55 Jahre alter Motorradfahrer auf der Landesstraße 3033 im Bereich von Lorch bei einer Unfallflucht verletzt. Der Mann war gegen 13.00 Uhr mit seinem Krad auf der Landesstraße unterwegs, als ein entgegenkommendes Motorrad beim Überholen eines Pannenfahrzeuges auf die Fahrspur des 55-Jährige geraten sein soll. Dabei stürzte der 55-Jährige zu Boden und verletzte sich. Das entgegenkommende Fahrzeug soll im Anschluss weitergefahren sein, ohne sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern. Bei dem flüchtigen Krad soll es sich um eine blaue Maschine der Marke BMW gehandelt haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 zu melden.

