Polizei Düren

POL-DN: Junge Mofa-Fahrerin touchiert

Kreuzau (ots)

Am Freitag wurde eine Mofa-Fahrerin, wahrscheinlich unbemerkt, von einem Pkw touchiert. Sie wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet den Pkw Fahrer, sich zu melden.

Am Freitag befuhr eine 15-Jährige mit ihrem Mofa von Boich kommend in Richtung Ortsmitte die Hauptstraße in Kreuzau. Ihrer Aussage nach fuhr sie circa 30 km/h, als an der Kreuzung Hauptstraße und Alte Gasse plötzlich ein Pkw nach links in Richtung Boich auf die Hauptstraße einbog.

Bei diesem Abbiegevorgang touchierte der Pkw die Mofa-Fahrerin aus Kreuzau leicht am Bein. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Audi mit Dürener Kennzeichen gehandelt haben.

Ihrer eigenen Aussage nach machte die junge Fahrerin nicht auf sich aufmerksam, so dass es sein kann, dass der Pkw-Fahrer nicht bemerkt hat, dass er das Mädchen touchierte. Die Betroffene begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung und konnte ihre Fahrt nach einem kurzen Schreck fortsetzen.

Um den Sachverhalt zu klären bitten wir den Pkw-Fahrer unter 0221 949-6425 Kontakt mit der Polizei Düren aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell