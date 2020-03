Polizei Düren

POL-DN: Tankstellenräuber gesucht

Düren (ots)

Bereits zum wiederholten Male wurde eine Tankstelle an der Kölner Landstraße zum Ziel von Räubern. In den letzten drei Fällen decken sich die Täterbeschreibungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Am Samstag gegen 21:20 bemerkte der Angestellte einer Tankstelle an der Kölner Landstraße einen maskierten Mann, der sich Zugang zum Verkaufsraum verschaffen wollte. Die Tür war jedoch schon abgeschlossen, so dass der Täter die Tankstelle nicht betreten konnte.

Nachdem der Mitarbeiter den Täter aufforderte, das Gelände zu verlassen, trat dieser mit einem Damenfahrrad die Flucht an. Vermutlich flüchtete er über einen Feldweg in Richtung Merzenich.

Bereits am 18.02. und 05.03. diesen Jahres kam es zu Überfällen auf die Tankstelle, bei dem der Täter - einmal unter Vorhalten einer Handwaffe- Bargeld erbeutete. In allen drei Fällen konnte der Täter ähnlich beschrieben werden:

- männlich - ca. 30-45 Jahre alt - ca. 165 - 170cm groß - dunkler Hautteint - südländischer Akzent - gekrümmter Nacken / Buckel - humpelnder Gang - trug eine Sturmhaube und war bekleidet mit einer dunklen Hose und einer braunen Jacke

Die Polizei bittet die Bevölkerung unter 02421 949-8311 um Hinweise, die zur Ergreifung des Täters beitragen können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle unter 02421 949-6425 Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell