Polizei Düren

POL-DN: Polizei stellt alkoholisierten Zweiradfahrer

Jülich (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kontrollierte die Jülicher Polizei einen Zweiradfahrer, der mit seinem Roller die Große Rurstraße in Richtung Neusser Straße befuhr. Die Beamten stellten fest, dass der 34jährige Bedburger nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für das geführte Fahrzeug war. Ebenso bemerkten sie den Geruch von Alkohol in seiner Atemluft. Ein Alkoholtest eragb einen Wert von über 1,2 Promille. Der Zweiradfahrer musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten, wo ihm ein Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

