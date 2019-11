Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Theatergeld Prop Copy auch in Duisburg im Umlauf - Kripo warnt

Duisburg (ots)

Das sogenannte Theatergeld Prop Copy ist auch in Duisburg im Umlauf. In fünf Fällen haben unterschiedliche Personen mit dem Spielgeld bezahlt. Ein Jugendlicher hatte sich beispielsweise an einem Kiosk mit einem solchen Schein Zigaretten gekauft und flüchtete. Die Polizei hat das Theatergeld sichergestellt und überprüft. Die Kripo warnt vor diesem Spielgeld: Die Scheine können sich wie Toilettenpapier anfühlen. Sämtliche Sicherheitsmerkmale wie Hollogramme und Balken fehlen. Die Aufschrift Prop Copy wurde teilweise auch mit weißen Aufklebern verdeckt. Sollten Sie solches Spielgeld angenommen haben, melden Sie sich bei der Polizei. Hinweise oder Personenbeschreibungen zu Verdächtigen nimmt das KK 32 unter 0203 280-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell