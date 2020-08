Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstähle

Kreis Heinsberg (ots)

In Heinsberg, Erkelenz und Hückelhoven ereigneten sich zwischen Dienstag, 4. August und Mittwoch, 5. August insgesamt vier Taschendiebstähle.

Am 5. August entwendeten unbekannte Täter, zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr, einer 64-jährigen Frau aus Waldfeucht eine Geldbörse samt Inhalt aus einer Tasche, die am Einkaufswagen hing.

Am selben Tag, zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr, wurde einer 36-jährigen Heinsbergerin ein Handy aus der Handtasche gestohlen. Diese Tat ereignete sich in einem Geschäft an der Erzbischof-Philipp-Straße.

Auch in Erkelenz kam es zu einem Taschendiebstahl. Am Dienstag, 4. August, wurde einer 41-jährigen Frau aus Erkelenz der Fahrzeugschlüssel aus einem Rucksack entwendet, den sie bei sich trug, als sie in einem Supermarkt an der Straße Karolingerring einkaufte.

Aus einer Handtasche, die am Rollator hing, stahlen Unbekannte am Mittwoch, 5. August, gegen 11.45 Uhr, die Geldbörse einer 61-jährigen Hückelhovenerin. Sie war zur Tatzeit in einem Supermarkt an der Straße Am Landabsatz.

Um nicht Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, rät die Polizei:

- Führen Sie Bargeld, Kredit- und Bankkarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln. - Nehmen Sie nur mit, was Sie wirklich benötigen. - Notieren Sie niemals die Pin Codes von Geld- und Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig. - Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und am besten eingeklemmt unter dem Arm. Rucksäcke sind nur vor dem Körper sicher vor unbefugten Zugriffen. - Legen Sie ihre Tasche/Rucksack niemals im Einkaufswagen ab. - Achten Sie im Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen stärker auf Ihre Wertsachen. - Erstatten Sie immer Anzeige, wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind.

