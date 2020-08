Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Senioren erhielten Anrufe "falscher Polizisten"

Erkelenz (ots)

Zwischen Mittwoch, 5. August und Donnerstag, 6. August, erhielten viele Senioren in Erkelenz und Umgebung Anrufe sogenannter "falscher Polizeibeamter". Diese gingen in der bereits bekannten Weise vor und suggerierten den Angerufenen, dass diese wegen eines bevorstehenden Einbruchs ihr Bargeld und ihren Schmuck in die Verwahrung der "Polizei" geben sollten. Alle Betroffenen reagierten vorbildlich und beendeten das Gespräch, ohne Geld oder Schmuck zu übergeben.

Daher weist die Polizei nochmals darauf hin:

- Werden Sie nach Geld gefragt? ⇨ Auflegen! - Werden Sie nach Wertsachen gefragt? ⇨ Auflegen! - Werden Sie zu Verschwiegenheit aufgefordert? ⇨ Auflegen! - Sollen Sie mit der 110 verbunden werden? ⇨ Auflegen!

Auflegen ist nicht unhöflich!

Immer selber auflegen und selber die 110 wählen!

Niemals Wertsachen an die Polizei aushändigen! Echte Polizisten würden Sie nie bitten, ihnen Wertsachen zu übergeben.

