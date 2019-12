Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Werkzeug sichergestellt ++ Pkw brennt aus ++ Helfer schlägt Scheiben ein - Verdacht der Trunkenheitsfahrt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Büro

Am 26.12.19, gegen 07.40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Büro in der Straße Vor dem Bardowicker Tore ein. Die Täter durchsuchten das Büro und brachen einen Schrank auf, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - durstiger Dieb

Ein 21-Jähriger wurde am Abend des 26.12.19 dabei erwischt, wie er über ein Tor auf das Grundstück eines Geschäftes kletterte und dort mehrere Tetrapaks mit Getränken stehlen wollte. Kurz nachdem er wieder über das Tor nach draußen geklettert war, wurde er von der Polizei angetroffen. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Durstigen eingeleitet.

Westergellersen - Kartoffelkasse aufgebrochen

Die in einem Verkaufsraum stehende "Kartoffelkasse" hat ein unbekannter Täter am 26.12.19, zwischen ca. 01.30 und 02.30 Uhr, aufgebrochen. Der Verkaufsraum befindet sich auf einem Hof in der Straße Im Alten Dorfe. Es entstand ein Schaden von ca. 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/66388, entgegen.

Lüneburg/ Barum - versuchte Einbrüche in Wohnhäuser

Unbekannte Täter haben am 24.12.19, zwischen 13.00 und 23.00 Uhr, versucht die Terrassentür eines Wohnhauses in der Uelzener Straße in Lüneburg einzuschlagen. Es stand Sachschaden von ca. 1.000 Euro, jedoch gelangten die Täter nicht in das Haus hinein. In ein Wohnhaus im Welfenweg in Barum versuchten Unbekannte zwischen dem 23. und 26.12.19 einzubrechen. Die Täter verursachten Sachschaden von ebenfalls ca. 1.000 Euro an einer Tür und einem Rolladen, gelangten jedoch ebenfalls nicht in das Haus hinein. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Lüneburg - getreten und Geld geraubt

Zwei unbekannte Täter haben am 27.12.19, gegen 00.15 Uhr, einem 18-Jährigen einen Geldschein geraubt. Die beiden schlanken, ca. 20 Jahre alten Täter sollen nach ersten Erkenntnissen den 18-Jährigen in der Straße Auf der Hude zunächst nach Bargeld gefragt haben. Als der 18-Jährige dem Duo kein Geld hatte geben wollen, wurde er von den Tätern zu Boden gebracht und getreten. Weiterhin nahmen sie ihm einen Geldschein aus der Geldbörse und flüchteten. Die Verletzungen des 18-Jährigen wurde im Klinikum behandelt. Beide Täter hatten schwarze Haare, waren dunkel gekleidet und ca. 175 cm groß. Ergänzend wurde beschrieben, dass einer der Täter osteuropäischer Erscheinung war, der andere südosteuropäisch. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Helfer schlägt Scheiben ein - Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Am Morgen des 25.12.19, gegen 08.55 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger mit einem Linienbus die B 209, als er zwischen Neu Oerzen und Drögennindorf einen Daimler am Fahrbahnrand stehen sah. Auf dem Fahrersitz des verschlossenen Pkw befand sich ein scheinbar lebloser Mann, woraufhin der 48-Jährige den Notruf wählte. Der Mann auf dem Fahrersitz ließ sich durch Klopfen an den Fenstern nicht wecken und wurde erst wach, als der 48-Jährige die Scheibe der Beifahrertür einschlug. Hinzugerufene Polizeibeamte stellen fest, dass der 31 Jahre alte Fahrer des Daimler höchstwahrscheinlich unter Alkoholeinfluss losgefahren war und schließlich angehalten hatte, als er sich nicht mehr in der Lage sah die Fahrt fortzusetzen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - gemeinsam getrunken und gestritten

Zwischen zwei Männern im Alter von 21 und 22 Jahren kam es am späten Abend des 26.12.19 zu einem Streit. Zunächst hatten die Männer in einer Wohnung in der Straße Am Kaltenmoor Alkohol getrunken, waren dann jedoch aneinandergeraten. Es besteht der Verdacht, dass der 21-Jährige den Älteren angegriffen und zwei Türen und einige Gegenstände beschädigt haben soll. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Lüneburg - Fahrrad gestohlen

Ein braunes Trekkingfahrrad Gudereit, welches in der Schützenstraße abgestellt war, wurde am 26.12.19, zwischen 11.50 und 12.10 Uhr, gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 26.12.19, gegen 21.05 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit einem VW die B216 in Richtung Dannenberg. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit des Fahrers kam der VW nach rechts auf den Grünstreifen. In Folge geriet der Pkw ins Schleudern und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Straßenbaum. Die 19-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Einbruch in Mülldeponie

Zwischen dem 23. und 27.12.19 schlugen unbekannte Täter die Eingangstüren einer Lagerhalle der Mülldeponie in der Oerenburger Straße ein. Die Täter nahmen eine bislang nicht näher definierte Menge an alten Kabeln mit. Es entstand ein Schaden von geschätzten 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Dannenberg - Pkw brennt aus

Am Morgen des 27.12.19 brannte in der Jeetzelallee ein Pkw Subaru aus. Der Subaru-Fahrer war von Gümse nach Dannenberg gefahren. Als er den Pkw in der Jeetzelallee anhielt, begann der Subaru erst zu qualmen und dann zu brennen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache des Brandes ist unklar, es könnte jedoch ein technischer Defekt vorgelegen haben.

Lüchow - Benzin und Antenne entwendet

Zwischen dem 26.12.19, 06.30 Uhr, und dem 27.12.19, 06.45 Uhr, brachen unbekannte Täter den Tankdeckel eines Mitsubishi Kleinwagens auf und zapften ca. 25 Liter Benzin daraus ab. Weiterhin wurde die Antenne des Mitsubishis abgebaut und gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Wrestedt - Werkzeug sichergestellt

Bereits am 12.12.19 hat die Polizei bei einer Durchsuchung in Bollensen eine Packzange und einen Koffer mit Bohrzubehör sichergestellt. Bislang konnten die Werkzeuge keinem Eigentümer zugeordnet werden, es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Gegenstände aus einem Diebstahl stammen. Wer die Werkzeuge vermisst bzw. Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Wrestedt, Tel.: 05802/4467, in Verbindung zu setzen.

Bad Bevensen - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen dem 25.12.19, 14.45 Uhr, und dem 26.12.19, 03.50 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Paracelsusstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten das Haus und nahmen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro mit. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, entgegen.

Uelzen - Bronzeengel gestohlen

Unbekannte Täter haben zwischen dem 24. und 27.12.19 von einer Grabstelle auf dem Friedhof in der Scharnhorststraße einen Bronzeengel, der auf der Grabstelle ursprünglich verdübelt war, gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Bad Bevensen - volltrunken am Steuer

In der Demminer Allee fiel am 26.12.19, gegen 23.25 Uhr, ein VW-Fahrer auf, der mit seinem Pkw in leichten Schlangenlinien fuhr. Bei der folgenden Kontrolle führte der 53 Jahre alter VW-Fahrer einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,96 Promille. Dem 53-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein eingehalten und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

