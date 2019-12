POL-LG: ++Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 24/26.12.2019++

Polizeiinspektion Lüneburg

Bereits am Sonntag, 22.12. kam es in der Zeit zw. 14.00 und 15.00 Uhr zu einem Trickdiebstahl in der Olof-Palme-Straße. Eine ca. 40-jährige blonde Frau, bei er es sich vermutlich um eine Polin handelte, klingelte an der Tür einer 95-jährigen Frau und bat diese darum, nach draußen zu kommen. Sie verwickelte sie in ein Gespräch vor dem Haus. In dieser Zeit muss sich eine zweite unbekannte Person Zutritt zu der Wohnung der alten Dame verschafft haben. Erst am Folgetag bemerkte die alte Dame dann den Diebstahl von hochwertigem Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren 10.000 EUR.

In der Nacht auf Heiligabend entwendete eine 13-jährige Enkelin unbemerkt den Autoschlüssel ihres Großvaters in Scharnebeck und übergab diesen anschließend an Freunde. Ein 15-Jähriger fuhr mit dem Fahrzeug unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein und übergab den PKW dann an einen weiteren 15-jährigen. Dieser stand ebenfalls unter Drogeneinfluss und verunfallte schließlich mit dem Pkw zwischen Rullstorf und Nutzfelde. Es entstand ein Schaden von ca. 1000,-EUR.

Gegen 04.35 Uhr wurde in der gleichen Nacht ein 38-jähriger Fahrer eines Opel auf der Kreisstraße zwischen Lüneburg und Deutsch-Evern angehalten und kontrolliert. Der Fahrer fuhr zum Teil in Schlangenlinien und pustete einen Alkoholwert von 1,59 %o. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Brand eines Einfamilienhauses am Dienstagmorgen gegen 06.50 Uhr in Vögelsen wird als bekannt vorausgesetzt. Die Brandursache ist weiterhin ungeklärt.

In der Eckermannstraße in Lüneburg wurde in der Zeit von Montag auf Dienstag in ein Reihenendhaus eingebrochen. Nachdem die Terrassentür aufgehebelt worden war wurden die Räume des Hauses durchsucht. Schmuck und Bargeld wurden entwendet. Auch in Adendorf im Pflugweg wurde an Heiligabend im Laufe des Tages eine Terrassentür eines Hauses aufgehebelt. Das Haus wurde ebenfalls durchsucht. Was genau entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Auch in der Soltauer Straße in Lüneburg gelangten Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus. Hier wurde die Terrassentürscheibe kurzerhand eingeschlagen. Auch hier wurde Schmuck gestohlen. Die Tatzeit liegt zw. Dienstagnachmittag und Mitternacht.

Von Verkehrsteilnehmern wird am Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, das an der B209 zwischen Neu-Oertzen und Drögenindorf halb auf der Straße steht. Der 31-jährige Fahrer aus Bayern war schlicht eingeschlafen. Da Zeugen annahmen, dass es sich um einen Unglücksfall handelte, wurden mit einem Nothammer zwei Fahrzeugscheiben des PKW eingeschlagen. Es stellte sich dann nach dem Eintreffen der Polizei heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und einen Wert von 2,04 %o pustete. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Polizeikommissariat Uelzen

Zeitraum: Dienstag, 24.12.2019 bis Donnerstag, 26.12.2019

Uelzen - Feierlichkeiten nach Heiligabend

Am 25.12.2019 kommt es gegen 03:15 Uhr bei einer Gaststätte in der Uelzener Innenstadt zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines dortigen Türstehers. Bei dem Täter handelt es sich um einen polizeilich bekannten, alkoholisierten 20-jährigen Mann aus Somalia, welcher zunächst flüchtet und im weiteren Verlauf durch Polizeibeamte gestellt werden kann.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Auch in der Gudesstraße ist die Polizei Uelzen während der Feierlichkeiten nach Heiligabend dauerhaft präsent. Hier endet in den frühen Morgenstunden des 25.12.2019 die Feier für drei Besucher mit einem Platzverweis.

Bilanz der Weihnachtstage

Während der Weihnachtstage verzeichnen die Polizeien des Landkreises Uelzen nur wenig Vorkommnisse, sodass auch die Polizei ein insgesamt ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest genießen konnte.

Lüchow, den 26.12.2019 Polizeikommissariat Lüchow Einsatz- und Streifendienst Saaßer Chaussee 29439 Lüchow (Wendland)

Pressemitteilung für den Zeitraum vom

24.12. bis 26.12.2019

Diebstahl aus Kellerraum Zwischen dem 23.12., 17.30 Uhr und dem 24.12., 11.30 Uhr, wurden aus einem verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Bleichwiese, Lüchow, zwei Plastiktüten mit Sportbekleidung entwendet. Die Eigentümerin hatte die Sportbekleidung bereits als Weihnachtsgeschenke verpackt.

Verkehrsunfall Am 25.12., gegen 15.30 Uhr, kam es auf der L 256 bei Nebenstedt zu einem Auffahrunfall. Ein 68-jähriger PKW-Fahrer musste krankheitsbeding anhalten. Eine nachfolgende 37-jährige PKW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen des Mannes auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand aber ein Schaden von ca. 5500,00 Euro

Versuchter Einbruch in Geschäft Am 26.12. gegen 01.45 Uhr, hörte eine aufmerksame Anwohnerin, der Rosenstraße in Lüchow, ein Klirren und zwei Stimmen. Sie meldete sich bei der Polizei. Die Beamten stellten bei der Überprüfung eines Geschäftes fest, dass eine Schaufensterscheibe beschädigt war. Weiterhin hatte man versucht die Tür aufzubrechen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit zwei oder mehr Personen in der Nähe gesehen haben.

