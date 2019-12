POL-LG: ++ mit Baseballschläger verprügelt - Strafverfahren wegen versuchten Totschlages gegen Ehepaar und noch Unbekannten eingeleitet ++ "trotz Gegenverkehrs überholt" - Traktor-Fahrer muss ausweichen ++

Polizeiinspektion Lüneburg

mit Baseballschläger verprügelt - Strafverfahren wegen versuchten Totschlages gegen Ehepaar und noch Unbekannten eingeleitet ++ "trotz Gegenverkehrs überholt" - Traktor-Fahrer muss ausweichen

Lüneburg

Handorf - mit Baseballschläger verprügelt - Strafverfahren wegen versuchten Totschlages gegen Ehepaar und noch Unbekannten eingeleitet

Von der Polizei in Lüneburg wird derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlages gegen eine 37 Jahre alte Frau, ihren 40-jährigen Ehemann sowie einen noch unbekannten Täter geführt. Es besteht der dringende Verdacht, dass das Trio am Sonntagmorgen bei einem 39-jährigen Bekannten im Steinweg geklingelt und, als dieser die Tür öffnete, sofort auf ihn losgegangen ist. Der 39-Jährige erlitt bei dem Angriff Platzwunden und Prelllungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die drei Täter flüchteten nach der Tat, die sich am 22.12.19, ca. zwischen 06.45 und 06.50 Uhr ereignet haben dürfte. Die 37 Jahre alte Tatverdächtige wurde noch am Sonntag vorläufig festgenommen. Nach dem 40-Jährigen und dem unbekannten Täter wird derzeit gefahndet. Der Hintergrund der Tat konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Dahlenburg, OT Lemgrabe - Schaufensterscheibe beschädigt

Am 22.12.19, zwischen ca. 00.30 und 01.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in der Hauptstraße eine Schaufensterscheibe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/1611, entgegen.

Lüneburg - volltrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Gegen einen 63 Jahre alten Lüneburger hat die Polizei ein Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der 63-Jährige ist ersten Ermittlungen zu Folge am späten Abend des 22.12.19 in der Bleckeder Landstraße mit seinem Fahrrad gestürzt. Zeugen hatten den Gestürzten gefunden und einen Rettungswagen gerufen. Der 63-Jährige hatte sich bei dem Sturz nicht verletzt, er stand jedoch nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille.

Amelinghausen - vier Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Am 22.12.19, gegen 14.45 Uhr, befuhren der 63-jährige Fahrer eines VW Golf Sportsvan und eine 34 Jahre alte Skoda-Fahrerin die Lüneburger Straße in Richtung Soltau. Als beide ihre Pkw verkehrsbedingt anhalten mussten, bemerkte die nachfolgende, 29-jährige Fahrerin eines VW Golf dies zu spät. Sie fuhr auf den Skoda auf und schob ihr auf den vorausfahrenden Sportsvan. Die Skoda-Fahrerin, ihr 34 Jahre alter Beifahrer, der Sportsvan-Fahrer sowie eine 57-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 18.000 Euro.

Embsen - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Bereits zwischen dem 20.12.19, 22.00 Uhr, und dem 21.12.19, 10.30 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Pkw Audi, der in der Lindenstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. An dem Audi entstand Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro. Der Unbekannte, der in Richtung Heinsen gefahren war, setzte die Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Personalienaustausch zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Uelzen

Uelzen - "trotz Gegenverkehrs überholt" - Traktor-Fahrer muss ausweichen - Anhänger mit Rüben kippen um - Landesstraße blockiert

Zeugen für einen Verkehrsvorfall in den Morgenstunden des 23.12.19 sucht aktuell die Polizei. Ein bis dato unbekannter Autofahrer hatte gegen 09:20 Uhr auf der Landesstraße 250 in Fahrtrichtung Uelzen zwischen dem Abzweig "Immenhof" und dem Hainberg einen Traktor Fendt mit zwei Anhängern trotz Gegenverkehr überholt. Um eine Kollision der beiden Pkw zu vermeiden, wich der 26 Jahre alter Fahrer des Traktorgespanns nach rechts aus, so dass die mit Rüben beladenen Anhänger teilweise komplett umkippten und die gesamte Fahrbahn blockierten. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Für die Aufräumarbeiten musste die Landesstraße für gut 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die vom Überholvorgang betroffenen Verkehrsteilnehmer oder Zeugen, sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

++ Unfallbilder unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen - Müllbehälter brennt - Hausbesitzer & Feuerwehr verhindern Schlimmeres

Zu einem Brand eines Müllbehälters an einem Garagengebäude kam es in den frühen Morgenstunden des 23.12.19 im Moorwiesenweg. Der Behälter stand dabei bei Brandentdeckung gegen 05:00 Uhr komplett in Flammen und wurde durch den Eigentümer des Grundstücks sowie durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Es entstand Schaden am Mauerwerk sowie am Dach der Garage. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - "Gelegenheit genutzt" - Tannenbaum-Geld gestohlen

Die Einnahmen eines Tannenbaumverkäufers stahlen Unbekannte in den Vormittagsstunden des 22.12.19 auf einem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Fischerhofstraße. Der Mann hatte ausnahmsweise Verladetätigkeiten mit Kunden gegen 11:00 Uhr durchgeführt. Diesen Umstand nutzten Unbekannte aus und stahlen dem Mann einen Teil der Einnahmen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

