Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vandalismus am Wasgau Markt in Lemberg

Lemberg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 18.09.2020, 21:15 Uhr, und dem 19.09.2020, 05:30 Uhr, feierte offensichtlich eine größere Gruppe im Außenbereich der Bäckerei des Wasgau Marktes in Lemberg. Dabei wurde sowohl der Sitzbereich, als auch der Parkplatz unter anderem durch zerschlagene Glasflaschen stark vermüllt und verwüstet. Auch wurden einige Absperrpfosten, die zum Einhalten der Hygieneregeln dienten, gestohlen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell