Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall-hoher Sachschaden

Stadt Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 18.09.2020, um 08:13 Uhr kam der 87-jährige Fahrer eines Renault Clio im Berliner Ring in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Hyundai der wiederum durch die Wucht des Aufpralls zehn Meter weiter auf einen geparkten Toyota geschoben wurde. Der Renault des Unfallverursachers kippte dabei um und blieb auf dem Dach liegen. Beim Umkippen prallte er gegen einen geparkten Citroen. Der Fahrer des Renault wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht, blieb jedoch unverletzt. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 12.000 Euro. | pips

