Zeit: 17.09.2020, 09:30 Uhr - 10:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Schillerstraße 8 SV: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken ein schwarzes Audi A5-Coupe, welches ordnungsgemäß in Queraufstellung auf dem Patientenparkplatz im Hinterhof einer Arztpraxis geparkt war. Als Verursacher könnte ein weißer kleinerer SUV in Frage kommen, der beim Abstellen des Audi links daneben geparkt war. Der Schaden am Audi (hinterer linker Kotflügel; weißer Fremdlack) beträgt ca. 500 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen der Unfallflucht. | pizw

