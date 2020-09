Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Pkw durch Flüssigkeit beschädigt

Niedersimten (ots)

In Niedersimten hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Samstag bis Dienstag einen vor dem Anwesen Lothringer Straße 100 geparkten Skoda Scala vom Heck ausgehend über die gesamte Fahrzeuglänge mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen. Die Flüssigkeit härtete aus und ließ sich nicht mehr entfernen. Ein daneben abgestellter Ford Focus wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hier ließen sich die vereinzelten "Klebereste" noch entfernen. Lediglich ein kleiner Kratzer am Kotflügel wurde hier festgestellt. Der Schaden am Skoda wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell