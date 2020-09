Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Lebensmittel und Getränke bei Einbruch in ein Restaurant entwendet

Karlsruhe (ots)

Bei einem Einbruch in ein Restaurant im Zeitraum zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 11:00 Uhr, in der Straße "Am Storrenacker" in Karlsruhe-Hagsfeld hatten es die Diebe vor allem auf Lebensmittel und Getränke abgesehen. Nachdem den Einbrechern der Einstieg in das Gebäude über ein Fenster gelungen war, durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Entwendet wurden in dem Gebäude kühl gelagerte Fleischprodukte, Reis sowie Getränke. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Spuren wurden vor Ort sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, unter der Nummer 0721/96718-0, in Verbindung zu setzen.

