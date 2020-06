Polizei Mettmann

POL-ME: Geplante Durchsuchungen und Ermittlungen in Wohnungen und Geschäftsräumen - Spezialeinheiten im Einsatz - Sicherstellungen und Beschlagnahmen - Monheim

Langenfeld

Hilden - 2006020

Mettmann (ots)

Aus aktuellem Anlass und wegen des Bezugs in den Kreis Mettmann, teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Pressemeldung des Polizeipräsidiums Düsseldorf:

"Seit den frühen Morgenstunden führten Beamte unter Federführung der Düsseldorfer Polizei Maßnahmen im Kreis Mettmann gegen Personen aus dem organisierten kriminellen Milieu durch. An dem Einsatz waren auch Spezialeinheiten (SEKs) beteiligt. Nach den vorliegenden Beschlüssen sollten Beweismittel im Rahmen von Strafverfahren sichergestellt oder beschlagnahmt werden. Der geplante Einsatz verlief ohne gravierende Zwischenfälle. Die Ermittlungen dauern an.

Die heute Morgen durchgeführten Maßnahmen richteten sich gegen mehrere Tatverdächtige. Ursprung des Verfahrens waren Schüsse auf einen Mann in seinem Pkw im Oktober 2019 in Monheim. Damals wurde niemand verletzt. Das Polizeipräsidium Düsseldorf führte seitdem zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen und versuchte den Sachverhalt aufzuhellen. Die Hinweise verdichteten sich soweit, dass gegen bestimmte Personen ein Tatverdacht erhärtet werden konnte. So wurden entsprechende Beschlüsse wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung erwirkt. Außerdem wird der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts geprüft. Es gab keine Festnahmen. Umfangreiche Beweismittel wurden sichergestellt bzw. beschlagnahmt. In mehreren Objekten fanden die Beamten Drogen (Marihuana) und Btm-Equipment. In einer Wohnung entdeckten die Fahnder außerdem eine abgeerntete Plantage mit knapp 100 Pflanzen. Waffen wurden nicht gefunden. Die Auswertung der Beweismittel und die Ermittlungen dauern an."

