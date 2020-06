POL-ME: Nach versuchtem Raubdelikt: Polizei ermittelt und fahndet nach den Tätern - Zeugen gesucht! - Langenfeld - 2006017

Polizei Mettmann

Am Mittwochmorgen (3. Juni 2020) kam es an der Gladbacher Straße in Langenfeld zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 85 Jahre alten Langenfelders. Mehrere Täter hatten sich Zutritt in das Einfamilienhaus des Seniors verschafft und die dort tätige Haushälterin angegriffen, überwältigt und gefesselt. Als das Trio im Haus unerwartet auf Angehörige des Seniors traf, ergriff es die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Zeugenhinweise.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hat sich der Sachverhalt wie folgt zugetragen:

Gegen 9 Uhr klingelten drei mit Schutzmasken maskierte Männer an der Tür des Langenfelders. Als eine sich im Haus befindliche Bekannte des Mannes, eine 50-jährige Langenfelderin, öffnete, zückte einer der drei Maskierten plötzlich einen bislang nicht genauer bekannten Gegenstand und versetzte der Frau damit einen Schlag, woraufhin die Haushälterin zu Boden fiel. Sie wurde gefesselt, ehe das Trio begann, das Haus delikttypisch nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Als das Trio kurz darauf in das zweite Obergeschoss ging, begegnete einer der Täter im dortigen Schlafzimmer zwei Familienangehörigen, die sich gerade um den bettlägerigen Hausbewohner kümmerten. Bei ihrem Anblick ergriffen die Täter nun die Flucht und rannten - nach ersten Erkenntnissen ohne Beute - aus dem Haus, ehe sie in einem Auto in Richtung Bergische Landstraße davonfuhren.

Kurz darauf alarmierten die Geschädigten die Polizei, welche jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge mehr antreffen konnte. Daher wendet sich die nun ermittelnde Kriminalpolizei mit der folgenden Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit:

Einer der Täter wird beschrieben als:

- circa 1,85 bis 1,90 Meter groß - auffallend muskulöse Statur - dunkel gebräunte Hautfarbe, südländisches Erscheinungsbild - kurze braune, nach hinten gekämmte Haare - trug einen schwarzen, auffällig großen Mund-Nasen-Schutz, welcher bis kurz unter die Augen reichte sowie schwarze Einmalhandschuhe - hatte eine dunkle Arbeitsweste an - trug eine Pistole mit sich

Zu den weiteren Tatbeteiligten liegen der Polizei derzeit noch keine näheren Personenbeschreibungen vor. Allerdings sollen sich die Männer untereinander in einer bislang unbekannten ausländischen Sprache unterhalten haben. Bei dem Fluchtwagen soll es sich um einen weißen Wagen - möglicherweise einen Dacia Logan - gehandelt haben. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen könnte der Wagen ein Mettmanner Kennzeichen gehabt haben.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Mittwochmorgen - oder sogar schon in den Tagen zuvor - verdächtige Beobachtungen an der Gladbacher Straße gemacht und vielleicht sogar verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

