POL-ME: Erneute Brände in Heiligenhaus: Zeugen beobachten drei jugendliche Tatverdächtige - Heiligenhaus - 2006018

Nachdem es in den vergangenen Wochen zu mehreren Brandlegungen gekommen war, hat es nun am späten Mittwochabend (3. Juni 2020) in Heiligenhaus erneut zwei Brände gegeben - diesmal wurde auf einem Spielplatz an der Straße "An der Butterwelle" ein Spielgerüst angekokelt. Außerdem stand auf einer Grünfläche an der Ecke Beethovenstraße / Röntgenstraße ein Papiercontainer in Flammen.

Innerhalb weniger Minuten meldeten sich am Mittwochabend gleich mehrere Zeugen bei der Polizei:

Gegen 21:45 Uhr hatte ein Anwohner einen brennenden Papiercontainer auf einer Grünfläche zwischen der Beethoven- und der Röntgenstraße festgestellt und umgehend Polizei und Feuerwehr alarmiert. Zudem meldete der Mann, er habe drei jugendliche Tatverdächtige vom Brandort weglaufen sehen.

Noch während der Anfahrt zur Röntgenstraße ging dann eine weitere Brandmeldung bei der Leitstelle der Polizei ein. Nun hatte ein Anwohner der Straße "An der Butterwelle" ein brennendes Spielgerät (Lokomotive) auf einem dortigen Spielplatz gemeldet. Auch hier gab der Zeuge an, drei Jugendliche vom Tatort weglaufen gesehen zu haben.

Während bei dem Brand auf dem Spielplatz lediglich durch Rußanhaftungen ein geringer Schaden entstand, wurde der Papiercontainer an der Röntgenstraße schwer beschädigt. Obwohl die Feuerwehr diesen Brand schnell löschen konnte, brannte der Container vollständig aus, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro entstand.

Die Personenbeschreibungen der jeweils an den Brandorten gesehenen Jugendlichen stimmen im Wesentlichen überein. Das Trio wurde von dem Zeugen an der Butterwelle wie folgt beschrieben:

Erster Täter:

- männlich - circa 15 bis 18 Jahre alt - schmale Körperstatur - trug ein rotes T-Shirt sowie eine nach hinten gedrehte Cappy

Zweiter Täter:

- männlich - circa 15 bis 18 Jahre alt - schmale Körperstatur - trug ein weißes T-Shirt

Dritter Täter:

- männlich - circa 15 bis 18 Jahre alt

Der Zeuge von der Röntgenstraße ergänzte, dass die drei ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt haben sollen - zudem soll einer von ihnen schulterlange, lockige Haare gehabt haben. Laut des Zeugen hätten zwei Jugendliche Hüfttaschen getragen. Zudem soll der dritte Täter ein dunkles T-Shirt getragen haben.

Die Polizei fragt:

Wer hat am späten Mittwochabend (3. Juni 2020) verdächtige Beobachtungen an den beiden Brandorten gemacht oder kennt möglicherweise sogar die Verursacher? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter der Rufnummer 02056 9312-6150 entgegen.

Hinweis:

Über die vorhergehenden und ähnlich gelagerten Brandereignisse in der jüngeren Vergangenheit hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann mehrfach berichtet - zuletzt am 22. Mai 2020 (siehe OTS 2005114 - Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4603094). Ob die neuerlichen Brände in Heiligenhaus in einem Tatzusammenhang mit den Bränden aus den vergangenen Wochen stehen, ist aktuell Gegenstand der weiterhin intensiv andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

