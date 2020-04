FW-MH: Brand in einem Mobilheim und angebranntes Essen im Mehrfamilienhaus

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Brand in einem Mobilheim und angebranntes Essen im Mehrfamilienhaus

Mülheim an der Ruhr

Am heutigen Samstag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr gegen 14.45 Uhr die Meldung, dass es eine Rauchentwicklung aus einem der Mobilheime am Entenfang geben soll. Alarmiert wurde daraufhin der Löschzug der Feuerwache Broich. An der Einsatzstelle angekommen, konnte ein kleineres Feuer in einem der Mobilheime schnell gelöscht werden. Zur Beseitigung von weiteren Glutnestern mussten Teile des Daches aufgenommen und abgelöscht werden. Verletzt wurde hierbei niemand.

Um 17.55 Uhr meldete ein Anrufer Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus an der Haarzopfer Straße. Die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr entsandte daraufhin unter dem Stichwort "Zimmerbrand mit Person" die Löschzüge der Feuerwachen Broich und Heißen, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Bei Eintreffen konnte zwar Brandgeruch festgestellt, jedoch nicht lokalisiert werden. Daraufhin wurde durch zwei vorgehende Trupps, sowie eine Drehleiter das Gebäude erkundet. Glücklicherweise konnte nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden, da der Auslöser vermutlich angebranntes Essen war. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Durch den Einsatz kam es im Bereich der Velauer Straße kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (TRu)

