FW-MH: Dachstuhlbrand in Mülheim-Speldorf

Am heutigen Donnerstag um 14.08 Uhr erreichten mehrere Notrufe die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim. Schwarzer Rauch und Flammen schlugen aus dem Dach eines dreieinhalb geschossigen Mehrfamilienhauses an der Lindenstraße in Mülheim Speldorf. Durch die zwei schnell eintreffenden Löschzüge wurden sofort massive Löschmaßnahmen eingeleitet. Die bei Brandausbruch im Haus befindlichen Personen hatten das Gebäude bereits verlassen. Durch den Einsatz im Innenangriff und über zwei Drehleitern konnte das Feuer schnell eingedämmt und eine Ausbreitung auf die Nachbargebäude verhindert werden. Zurzeit (15.35 Uhr) laufen noch Nachlöscharbeiten. Die Dachhaut muss teilweise entfernt werden um an Glutnester zu gelangen. Die Lindenstraße ist zurzeit noch voll gesperrt. Angaben zur Brandursache können an dieser Stelle nicht gemacht werden. (TDr)

