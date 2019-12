Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Straßenlaterne beschädigt

Dörpen (ots)

Am vergangenen Samstag ist es zwischen 08.00-15.00 Uhr an der Nordestraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde in Höhe der Kreuzung zur Hauptstraße eine Straßenlaterne angefahren und erheblich beschädigt. Bei dem Verursacher könnte es sich möglicherweise um einen LKW mit Anhänger gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer (04963)8911 zu melden.

