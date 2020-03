Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall. Drei verletzte Personen.

Mülheim an der Ruhr (ots)

Heute kam es gegen 10:34 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen an der Kleiststraße. Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt. Eine Person war noch im PKW eingeschlossen und schwer verletzt. Um diese zu befreien musste ein unbeteiligter PKW durch die Winde des Löschfahrzeuges verschoben und die Fahrertür mittels hydraulischem Rettungsgerät entfernt werden. Nach notärztlicher Versorgung fand der Transport in die Uniklinik Essen statt. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt, durch den Rettungsdienst versorgt und in das St. Marien Hospital in Mülheim transportiert. Nach einer Einsatzdauer von zirka 30 Minuten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell