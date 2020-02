Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Falscher Microsoft-Mitarbeiter macht Beute - Ladendetektiv verhindert noch größeren Schaden

Essen (ots)

45468 MH.-Eppinghofen: Ein unbekannter Trickbetrüger hat in der vergangenen Woche bei einer 68-jährigen Frau in der Kreuzstraße sogenanntes "Steam"-Guthaben in nicht unerheblicher Höhe erbeutet.

Die 68-Jährige gab an, dass sie über eine Woche lang Anrufe einer unbekannten Nummer erhalten habe, diese aber zunächst ignorierte. Als sie schließlich doch ans Telefon ging, offenbarte ihr der angebliche Microsoft-Mitarbeiter, dass eine Windows-Umstellung an ihrem Tablet nötig sei. Diese würde der Anrufer für die 68-jährige erledigen, sie müsse die Umstellung mit sogenanntem "Steam"-Guthaben bezahlen.

Als die 68-Jährige gestern Nachmittag (8. Februar, 15:48 Uhr) wiederholt Guthabenkarten in einem Elektronik-Markt an der Mannesmannallee kaufen wollte, wurde der Ladendetektiv, der sich gerade zufällig in Höhe der Kassen aufhielt, wegen der Höhe des Guthabens stutzig. Da er selbst bereits Opfer dieser Betrugsmasche geworden war, warnte er die 68-Jährige und verständigte die Polizei. So bewahrte er die Frau vor noch größerem Schaden./ SyC

