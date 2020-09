Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall mit schwerstverletzten unbekannten Fahrradfahrer

PI Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.09.2020, 16:39 Uhr Ort: Zweibrücken, Mertelstraße SV: Am Freitag, den 18.09.2020 kam es um 16:39 Uhr im Einmündungsbereich der Mertelstraße / Am Bornrech in Hengstbach - Mittelbach zwischen einem PKW und einem männlichen Fahrradfahrer zu einem Verkehrsunfall. Demnach sei der Fahrradfahrer aus Richtung der Straße Am Bornrech in Fahrtrichtung Mertelstraße gefahren, um dort nach rechts in Richtung Mittelbach abzubiegen. Im weiteren Verlauf übersah der Fahrradfahrer im Einmündungsbereich den bevorrechtigten von links kommenden PKW, so dass es folglich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern gekommen ist. Die Identität des männlichen, schwerverletzten Fahrradfahrers ist bis zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt, da dieser keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte. Bei dem Fahrradfahrer handelt es sich um einen ca. 75 bis 80-jährigen Mann der aktuell in der Winterbergklinik in Saarbrücken medizinisch behandelt wird. Der Verunfallte führte ein dunkelgrünes Herrenrad (älteres Modell) mit der Aufschrift "Patagonia" mit sich.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen zum Verkehrsunfall bzw. Hinweise zur Identität des Fahrradfahrers. | pizw

