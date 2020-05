Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Eingestiegen

Rastatt (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Donnerstag in der Karlstraße durch ein eingeworfenes Fenster in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Der Eindringling hatte zwischen 10:30 Uhr und 15:10 Uhr im Innern des Gebäudes mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Hierbei konnte der unerwünschte Besucher nach bisherigen Feststellungen eine Fotokamera sowie etwas Bargeld erbeuten. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell